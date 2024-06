Plus Bad Marienberg

Krimi in Bad Marienberg: Herausforderer Schmidt lässt Amtsinhaberin Willwacher schwitzen

i "Da habe ich so nicht mit gerechnet, dass es eng wird", sagt Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher, während sie auf dem Boden der Bücherei in Bad Marienberg sitzt, ihren kleinen Hund neben sich Foto: Maja Wagener

Es ist 17 Uhr am Sonntag. Langsam sei er ein bisschen aufgeregt, sagt Phillip Schmidt (CDU), während er im Wahllokal in der Wolfsteinschule in Bad Marienberg steht. Der 29-jährige Polizist aus Wuppertal, der seit 2021 in Zinhain lebt, hat die Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher (SPD) herausgefordert. Eigentlich eine sichere Bank für die Amtsinhaberin, schien es.