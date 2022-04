„Allein in unserem Einwohnerregister sind schon mit Stand Donnerstag 1232 Ukrainer registriert“, berichtete Landrat Achim Schwickert am Freitagnachmittag im Kreistag. Nur 50 davon seien bisher über die Erstaufnahmestation des Landes zugewiesen worden. Alle anderen seien über private Kontakte, Hilfsorganisationen oder Helferinitiativen in den Westerwald gekommen.