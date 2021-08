Kreisverband gegründet: Ein Sprachrohr für den Mittelstand

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Unternehmerverband (BVMW) ist nach eigenen Angaben ein wichtiges Sprachrohr des Mittelstands. In den Bereichen Olpe-Siegen Wittgenstein und Koblenz gibt es bereits aktive Kreisverbände. Nun hat sich auch im Westerwald ein Kreisverband gebildet. Zur Gründungsveranstaltung hatte Torsten Becker aus Gehlert, Initiator und BVMW-Ansprechpartner für den hiesigen Mittelstand, Unternehmer und Prominenz in die Dining Ranch des Golfclubs in Dreifelden geladen.