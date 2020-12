Westerwaldkreis

Je mehr die Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund tritt, desto deutlicher rückt wieder die Diskussion um den Klimaschutz in den Vordergrund. Das wurde auch bei der jüngsten Sitzung des Westerwälder Kreisausschusses deutlich, in dem es einmal mehr um das Klimaschutzkonzept des Kreises ging. Mit den Stimmen aller im Kreistag vertretenen Fraktionen wurde das Erstellen eines nach den derzeitigen Grundlagen förderfähigen integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Westerwaldkreis beschlossen. Dem gingen in dem Gremium allerdings einige Diskussionen um den richtigen Weg dorthin voraus.