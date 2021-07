Kreisparteitag der FDP: Wäller Liberale eröffnen Wahlkampf Open Air

In Zeiten der Corona-Pandemie feiern immer wieder ungewöhnliche Veranstaltungsformen Premiere. Jetzt war es der Kreisparteitag der Westerwälder Freien Demokraten, der in einem völlig neuen Format über die Bühne ging: Er wurde unter freiem Himmel auf dem Schützenplatz in Ransbach-Baumbach durchgeführt. Mit dieser Form war es quasi auch die Wäller Eröffnung des analogen Bundestagswahlkampfs, obwohl die Liberalen selbst bisher auch noch nicht wissen, welche Wahlkampfveranstaltungen sie eigentlich in bewährter analoger Form durchführen können.