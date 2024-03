Plus Nentershausen

Kreismusikverband bietet drei Ensembles auf: Serenadenkonzert begeistert in Nentershausen

Von Hans-Peter Metternich

i Die Darbietungen des Sinfonischen Blasorchesters Westerwald belegten, dass das „Große Serenadenkonzert“ des Kreismusikverbandes diese Bezeichnung zu Recht verdient hat. Das war ganz große Musik, die das 70-köpfige Ensemble unter der Leitung von Tobias Wunderle zum Klingen brachte. Foto: Hans-Peter Metternich

„Welche Leidenschaft muss dahinter stecken, wenn musizierende Menschen sich nicht nur in ihrem Verein (manche auch in mehreren) engagieren, sondern auch noch ihre Freizeit in den Dienst der Blasmusik für das jährliche Event des Kreismusikverbandes (KMV) für Sonderproben und Probenwochenenden stellen.“ Diese Aussage machte ein Zuhörer beim sogenannten großen Serenadenkonzert des Kreismusikverbandes am Sonntag in der gut besuchten Freiherr-vom-Stein-Halle in Nentershausen.