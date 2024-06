Plus Westerwald

Kreisausschuss in Montabaur gibt grünes Licht: Hachenburg bekommt Hebammenzentrale

i Gute Nachricht für werdende Eltern im oberen Westerwaldkreis: In Hachenburg wird eine Hebammenzentrale eingerichtet. Foto: Sina Schuldt/dpa

Das dürfte für werdende Eltern im Raum Hachenburg beziehungsweise im gesamten oberen Kreisteil die Nachricht seit der Schließung der Geburtshilfestation am DRK-Krankenhaus in Hachenburg sein: Gemeinsam mit der schon 2023 beschlossenen Einrichtung am Standort Kirchen soll auch in der Löwenstadt eine Hebammenzentrale eingerichtet werden.