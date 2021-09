Die Debatte um Luftfilter trägt Früchte: 16 Schulen in Trägerschaft des Westerwaldkreises sollen mit stationären Luftreinhalteanlagen ausgerüstet werden. Der Kreis hat dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und will das Projekt schnell umsetzen. Doch das scheitert bisher noch aus verschiedenen Gründen.