Kreis meldet: 92-jähriger Westerwälder von Corona genesen

Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 16:01 Uhr

Derweil sind die bestätigten Infektionszahlen im Westerwald bis Mittwochabend auf 178 Personen gestiegen. Wie viele davon schon wieder genesen sind, lässt sich derzeit nicht ermitteln. Insgesamt wurden bislang 730 Westerwälder getestet. 1871 Menschen wurden in Quarantäne geschickt, bei 1523 Personen ist die Quarantänezeit inzwischen beendet. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in der Verbandsgemeinde Montabaur, die allerdings auch die meisten Einwohner hat. Hier zählte das Gesundheitsamt bislang 50 Infektionen. Um die Ansteckungsgefahr weiter einzudämmen, bittet der Westerwaldkreis die Bürger darum, während der Pandemiezeit keine Hygieneartikel lose in die Restabfalltonne zu werfen. Zahnbürsten oder auch benutzte Papiertaschentücher sollten derzeit nur in fest verschlossenen Abfallsäcken entsorgt werden. tf