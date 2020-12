Westerwaldkreis

Die Anzahl der aktuellen Corona-Fälle an Schulen im Westerwaldkreis weitet sich aus. Nach der Realschule plus in Wirges und der BBS in Westerburg ist nun auch die BBS in Montabaur betroffen. Zudem befinden sich etwa 30 Kinder und Erzieherinnen der Kita Ruppach-Goldhausen in Quarantäne.