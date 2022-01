Leonie Bruchof (13) aus Dernbach und Kim Bender (14) aus Ebernhahn haben ein Hingucker-Hobby: Sie malen. Und wie die beiden Freundinnen malen können. Die zwei Mädels sind in der achten Klasse. Leonie am Raiffeisen-Campus in Dernbach und Kim am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur. Ihre enge Freundschaft pflegen sie bereits seit der dritten Grundschulklasse, die sie in Dernbach besucht haben.