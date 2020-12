Höhr-Grenzhausen

Auch wenn durch den neuerlichen Lockdown das Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen seine Pforten schließen musste, legen die Museumsleiterin Nele van Wieringen und ihr Team die Hände nicht in den Schoß. Denn die Verwaltungsarbeit ruht nicht, und besonders in den Räumen, in die bei normalem Betrieb die Museumspädagogik zum Mitmachen einlädt, wird im Augenblick eifrig gepackt. Der Grund: Die Museumspädagogin Petra Britscho richtet sogenannte „DIY-Keramik-Boxen“ her. Unsere Zeitung wollte wissen, was hinter und in den Boxen steckt.