Kostenlose Untersuchung: Corona-Testzentrum in der Marmer Stadthalle eingerichtet

Das Testzentrum befindet sich in der Bad Marienberger Stadthalle, Kirburger Straße 2 in Bad Marienberg. „Die Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests in großen Mengen ist neben dem Impfen ein weiterer Baustein, der es in den kommenden Monaten ermöglichen wird, das Pandemie-Geschehen positiv zu beeinflussen“, schreibt die VG-Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Mithilfe geschulter freiwilliger und professioneller Schnelltesthelfer werden Antigen-Schnelltests für alle Bürger ohne Krankheitssymptome angeboten. Die Testungen finden unter der Verantwortung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Westerwald statt und dauern jeweils circa 15 Minuten. Das Ergebnis wird wahlweise vor Ort bescheinigt oder per Mail zugeschickt. Mittwochs unterstützt die Rescue Group Westerwald das DRK mit ehrenamtlichen Helfern bei den Testungen.

Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher und VG-Bürgermeister Andreas Heidrich zeigten sich sehr erfreut über die schnelle Zusage des DRK-Ortsvereins und der Rescue Group. Sie bedankten sich bei den Verantwortlichen, insbesondere bei den vielen ehrenamtlichen Helfern beider Vereine, für die „hervorragende Gemeinschaftsleistung“. Eine erste erforderliche Grundausstattung mit Schnelltests, Masken und Schutzkleidung hat der Westerwaldkreis zur Verfügung gestellt.

Die Teststelle in der Stadthalle Bad Marienberg ist montags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 17 bis 20 Uhr, donnerstags von 10 bis 17 Uhr, freitags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Wer sich testen lassen möchte, muss sich im Internet unter www.kv-westerwald.drk.de oder www.termine-reservieren.de/ termine/westerwaldkreis anmelden.