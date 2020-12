Wirges

Sie klingt wieder – die Kirchenmusik am Westerwälder Dom. Genauso strahlend und ausdrucksstark wie gewohnt, doch unter Corona-Bedingungen können beileibe nicht alle Freunde diese Konzertreihe, die Kantor Johannes Schröder kreiert, genießen. Die jüngste Veranstaltung am Montagabend in St. Bonifatius in Wirges hatte noch einen besonderen Anlass: Sechs Instrumentalisten und fünf Vokalinterpreten musizierten und sangen nicht nur für die Konzertgäste, sie brachten ein klingendes Geburtstagsständchen der ganz besonderen Art für Pfarrer Ralf Plogmann, der am Montag sein 60. Lebensjahr vollendete.