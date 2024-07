Konzert in Gackenbach: Chor von Great St. Mary's Cambridge erfüllt die Erwartungen

Beim dritten diesjährigen Konzert in der Reihe der Gackenbacher Orgelkonzerte gastierte am Freitag in der Gackenbacher Kirche St. Bartholomäus der Chor der Kirche Great St Mary‘s in Cambridge, der unter der Leitung des im Vereinigten Königreich sehr bekannten Musikdirektors Alexander Berry singt. Fotos: Hans-Peter Metternich Foto: Hans-Peter Metternich