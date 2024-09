Konzert in der Kölner Philharmonie: Hachenburger Schüler musizieren mit Profis

Die Vorbereitungen des Schulorchesters der Graf-Heinrich-Realschule plus in Hachenburg für einen besonderen Auftritt laufen auf Hochtouren: Am Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr treten die Westerwälder Jungmusiker mit einem weiteren Schülerensemble aus Olpe und dem WDR-Funkhausorchester in der Kölner Philharmonie auf.

Zur Vorbereitung des circa eineinhalbstündigen Konzerts der Hachenburger Schüler am 2. Oktober in der Philharmonie in Köln kam Felix Parlasca, Fagottist des WDR-Funkhausorchesters, jetzt für eine Sonderprobe in den Westerwald.

In der Konzertreihe WDR@Philharmonie eröffnen die Schüler der Graf-Heinrich-Realschule plus zusammen mit den Profis mit einem Medley aus „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin den Abend, der unter dem Motto „Gershwin mal anders: Symphonic Grooves“ steht.

Zur Vorbereitung des circa eineinhalbstündigen Konzerts und als Ergänzung der wöchentlichen Probenarbeit war Felix Parlasca, Fagottist des Funkhausorchesters, jetzt zu Besuch in Hachenburg, um eine Probe mit den Schülern zu leiten, teilt die Schule mit. Weiter heißt es, die WDR-Musikvermittlung halte eine ganze Reihe von Angeboten für Vorschulen, Grundschulen und weiterführende Schule bereit. Die Konzertreihe WDR@Philharmonie biete die einmalige Gelegenheit für Bläserklassen und Bläserensembles ab dem 7. Schuljahr, das eröffnende Musikstück eines Konzerts gemeinsam mit dem WDR-Funkhausorchester in der Philharmonie aufzuführen. Den Rest des jeweiligen Konzerts verfolgen die Schüler dann als Zuhörer im Publikum.

Zusage stößt auf große Begeisterung

Die von Musiklehrer und Schulorchesterleiter Jens Köhler initiierte Bewerbung um die Teilnahme der Hachenburger Schüler war erfolgreich, die Zusage habe für große Begeisterung bei den jungen Musikern, ihren Familien und der ganzen Schulgemeinschaft gesorgt. „Seit Beginn des Schuljahres wird in der wöchentlich zweistündigen Probe intensiv an dem sehr anspruchsvollen Musikstück gearbeitet. Es beinhaltet viele, für die Schüler bisher ungewohnte Tempo- und Tonartwechsel. Neu ist für viele auch die Begleitung eines Solisten, in diesem Fall eines Pianisten“, berichtet er. Unterstützung erhielten einige Schüler in der Vorbereitung von ihren Instrumentallehrern der Kreismusikschule oder in ihren Musikvereinen.

Die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft Schulorchester an der Hachenburger Realschule plus ist für die Schüler freiwillig. Geprobt wird donnerstags im Anschluss an den regulären Unterricht. Das Orchester bietet Schülern der Bläserklassen im Anschluss an dieses Projekt, das die 5. und 6. Klasse umfasst, innerhalb der Schule die Möglichkeit weiterhin gemeinsam zu musizieren. Regelmäßige Auftritte werden gefördert und finden beispielsweise bei Schulentlassfeiern, beim schuleigenen Weihnachtskonzert, bei der Eröffnung des Hachenburger Weihnachtsmarktes oder beim Christkindlmarkt in Altstadt statt. Dazu kommen unter anderem Auftritte wie kürzlich bei der Minikirmes in der Kita Lieblingsplatz.

Einmalige Gelegenheit, auf einer großen Bühne zu spielen

Ziele der Teilnahme am Konzert in Köln sind nach Auskunft von Jens Köhler das gemeinsame Musizieren mit Profimusikern, die für viele sicherlich einmalige Gelegenheit, auf einer so großen Bühne zu spielen, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, die Erweiterung des eigenen musikalischen Horizonts und Repertoires, die Steigerung der Motivation für das eigene Üben und Spielen des Instruments, die Lust auf den Besuch von Konzerten zu wecken sowie den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Viele Eltern und Familienmitglieder werden die jungen Musiker zu ihrem Konzert in Köln begleiten.