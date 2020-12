Hirtscheid

Entführt in den musikalischen Süden Europas wurden am Samstagabend die Besucher des Kulturguts in Hirtscheid. Hier bereitete das Flamenco-Gitarristen-Duo „Café del Mundo“ den Zuhörern mit Liedern aus ihrem neuen Album „Famous Tracks“ einen Abend voller Lebensfreude. Aufgenommen in den berühmten Abbey Road Studios in London, stellten die Lieder eine Liebeserklärung an musikalische Vordenker wie Manuel DeFalla, Chick Corea, Enrique Granados, Al Di Meola sowie Paco de Lucia dar.