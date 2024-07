Plus Dahlen

Konzert für den guten Zweck: Vater und Tochter erzielen 470 Euro an Spenden für Dahlener Kapelle

Von Hans-Peter Metternich

i In der Kapelle von Meudt-Dahlen intonierten am Freitagabend Hannah und Antonius Wolf einen „musikalischen Abendsegen“. Dabei konnten die Zuhörer eine gefühlsbetonte Stunde genießen. Foto: Hans-Peter Metternich

In der Kapelle von Meudt-Dahlen intonierten Hannah und Antonius Wolf einen „musikalischen Abendsegen“. Was die Sopranistin Hannah und ihr Vater Antonius an der Orgel zum Klingen brachten, war so zu sagen ein doppelter Segen: Zum einen für die Zuhörer, die eine gefühlsbetonte Stunde genießen durften, und zum anderen für das Dahlener Gotteshaus. Die Veranstalter hatten um eine Spende zur Erhaltung der Kapelle gebeten – und die Zuhörer waren recht spendierfreudig: 470 Euro kamen zusammen.