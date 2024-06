Plus Montabaur

Konzeptziel der Montabaurer Kitas: Beste Bedingungen für Kinder festschreiben

i Die Leiterinnen der Kitas Himmelfeld, Peterstor, Sonnenschein und Löwenzahn und Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland (links) sowie Christiane Becker (2. von links) und Isabella Reichert (4. von links) von der VG-Verwaltung stellten das Schutzkonzept der Kitas in Trägerschaft der Stadt Montabaur vor. Foto: Holger Pöritzsch

Die Kindertagesstätten Himmelfeld, Peterstor, Sonnenschein und Löwenzahn haben ein einheitliches Rahmenschutzkonzept, das ab sofort in den vier Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Montabaur ein Qualitätsmerkmal in der pädagogischen Arbeit mit Schutzbefohlenen bildet. Es wurde in Zusammenarbeit zwischen den Leitungen und Teams der Kindertagesstätten und der Stadt Montabaur entwickelt.