Kontrollen im Gelbachtal: Polizei will Motorradfahren sicherer machen

Das kurvenreiche Gelbachtal zwischen Montabaur und der Lahn ist bei Motorradfahrern eine äußerst beliebte Strecke. An schönen Wochenenden rauschen dort von Freitag bis Sonntag auch schon einmal 3000 Maschinen durchs idyllische Wald- und Wiesental und die kleinen Dörfer. Diese Zahl hat jüngst eine Bewohnerin von Isselbach (Rhein-Lahn-Kreis) anhand einer Strichliste ermittelt. Was lag da näher, als dass die rheinland-pfälzische Polizei jetzt Anfang Juli den Auftakt für ihren landesweiten Aktionsmonat zur Motorradsicherheit ins Gelbachtal verlegte? Das Polizeipräsidium Koblenz baute mit Unterstützung des Landeskriminalamtes und der Polizeidirektion sowie der Beteiligung weiterer Partner am Sonntagmorgen den ersten Kontrollpunkt am Feuerwehrgerätehaus in Isselbach aus.