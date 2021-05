Wenn man es so interpretieren will, dann ist Staudt das Herz, wo eine Vielzahl von Liedern in leichter Sprache ihren Ursprung hat. Seit fast zehn Jahren textet und komponiert Jochen Straub, der in Staudt wohnt, Lieder. Das Besondere ist: Die Lieder sind in leichter Sprache und mit leichter Melodie. So sind die Lieder schnell gelernt und einfach zu singen.