Wirges

Die Stadt Wirges will neues Bauland für Familien erschließen und das Gebiet Mengweide am Ortsrand der Stadt zwischen den Ortsgemeinden Dernbach und Ebernhahn als Neubaugebiet entwickeln. Das hat der Stadtrat von Wirges in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen und die Verbandsgemeindeverwaltung gebeten, die notwendigen Angebote zur Aufstellung eines Bebauungsplanes einzuholen.