Kinder und Jugendliche sowie das Thema Bildung haben in der Verbandsgemeinde Wirges unter Bürgermeister Michael Ortseifen einen hohen Stellenwert. Die Kommune will nun die Ganztagsangebote an den drei Grundschulen in Siershahn, Dernbach und Wirges sowie im Kinderhort im Wirgeser Schulzentrum weiter ausbauen und investiert kräftig.