Kommunalwahlen in Bad Marienberg: CDU trumpft im VG-Rat groß auf Von Nadja Hoffmann-Heidrich Bad Marienberg: CDU trumpft im VG-Rat groß auf Beim Blick auf das Wahlergebnis für den Verbandsgemeinderat Bad Marienberg wird sich manch ein erfahrener Politikbeobachter vermutlich verwundert die Augen reiben: Denn in der traditionellen SPD-Hochburg hat die CDU die absolute Mehrheit erreicht. Sie kommt auf 50,2 Prozent der Stimmen – und erhält dafür 17 der insgesamt 32 Sitze im neuen Gremium.

Die Union konnte in den 18 zur Verbandsgemeinde gehörenden Kommunen (inklusive Stadt Bad Marienberg) viele Wähler hinzugewinnen. In zwölf Dörfern sowie in der Stadt haben die Christdemokraten die Nase ganz vorn. Lediglich in sechs Ortschaften ist die SPD stärkste Kraft. Verbandsgemeindeweit kamen die Sozialdemokraten auf einen Stimmenanteil von 41,9 Prozent ...