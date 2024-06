Plus VG Wallmerod

Kommunalwahl in der VG Wallmerod: Drei junge Amtsinhaber fahren bei Wiederwahl Traumergebnisse ein

i Manche Wahlplakate haben ob ihres Materials doch eine im wahren Wortsinne sehr geringe Halbwertszeit – wie das hier in Wallmerod. Foto: Markus Müller

In der Verbandsgemeinde Wallmerod herrschen stabile Verhältnisse. Alle Ortschefs, die sich der Wiederwahl stellten, bleiben im Amt. In einer Gemeinde musste neue gewählt werden. In zwei Dörfern wählt demnächst der Gemeinderat, weil sich keine Beweber gefunden haben. Drei Ortschefs der jüngeren Generation fahren Ergebnisse über 90 Prozent ein.