Plus Selters Kommentar zur Stadtbürgermeisterwahl in Selters: Rolf Jung kann sich freuen, Ralf Urban kann stolz sein Von Camilla Härtewig i Foto: Jens Weber/MRV 17 Jahre ist er bereits im Amt, und zum fünften Mal hat Rolf Jung von der Bürgerliste jetzt die Stadtbürgermeisterwahl in Selters gewonnen. Das ist ein Erfolg, der großen Respekt verdient. Lesezeit: 1 Minute

573 Bürger haben sich für den ernsten und ruhigen Mann entschieden, den sie kennen und der mit seinen 67 Jahren noch so viele Projekte zu Ende führen will, die ihm am Herzen liegen: das Städtebauförderprogramm mit der Neuschaffung von 60 bis 70 Wohneinheiten, den Treff am Markt und das Verkehrskonzept. ...