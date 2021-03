Dass die Stimmen für die beiden Wahlkreiskandidaten in den Wäller Kernwahlkreisen so eindeutig für Jenny Groß (CDU) und Hendrik Hering (SPD) ausfallen, hatten im Vorfeld der Wahl noch nicht mal die Experten auf dem Schirm. Zu schlecht einschätzbar war die Vielzahl der Mitbewerber und ihr jeweiliges Abschneiden. Das Ergebnis zeigt aber auch, dass sich großer Einsatz für den Westerwald gerade auch in der Landespolitik auszahlt.