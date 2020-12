Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, darf ich nur so schnell fahren, dass ich mich selbst und andere nicht gefährde. So ist es in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Der Staat vertraut darauf, dass die meisten Bürger ein Interesse daran haben, sich nicht in Gefahr zu bringen, und überlässt ihnen die konkrete Risikoabwägung selbst.