Hachenburg

Was die großen Leidenschaften von Daniela Greis sind, merkt man als Besucher gleich, wenn man ihr Haus in Hachenburg betritt. An den Wänden hängen Fotos von Ausritten hoch zu Ross in die Natur, und in einer attraktiv dekorierten Glasvitrine im Flur sind ungewöhnliche Ohrringe, Armbänder und Halsketten ausgestellt: Greis ist Goldschmiedin, die sich auf die Herstellung von Jagdschmuck spezialisiert hat. „Besonders begeistert mich, dass sich im Jagd- und Naturschmuck das Natürliche mit der Eleganz und dem Stil des klassischen Goldschmiedehandwerks vereinen lässt“, sagt die zweifache Mutter. Jedes ihrer Schmuckstücke wird handgefertigt und ist ein echtes Unikat, das jeweils eine ganz individuelle Geschichte erzählt.