Ebernhahn

Kollision in Ebernhahn: Drei Männer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Dernbacher Straße in Ebernhahn sind am Mittwochnachmittag um 14.44 Uhr drei Männer verletzt worden – einer davon etwas schwerer.