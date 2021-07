Oberelbert

Kollision bei Oberelbert: Rollerfahrer wird schwer verletzt

Auf der Landesstraße 327 hat sich am Mittwochmorgen in der Gemarkung Oberelbert ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 61 Jahre alter Rollerfahrer schwere Verletzungen davontrug und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.