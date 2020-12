Montabaur

Keine Chance sah der Oberstaatsanwalt jetzt bei einer Schöffengerichtsverhandlung in Montabaur, eine Freiheitsstrafe auf Bewährung auszusetzen. Auch der Richter sah als einzige Möglichkeit, einem heute 53-jährigen Mann ein künftig straffreies Leben dadurch zu ermöglichen, dass er (erneut) die Erfahrung eines unfreien Lebens hinter Gittern machen müsse: 10 Monate wird der Mann verbüßen müssen, weil er sich im Frühjahr 2017 in einem Ort der Verbandsgemeinde Bad Marienberg mehrfach einer Nötigung, in einem Fall in Tateinheit mit einer Körperverletzung, schuldig machte.