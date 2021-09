In dem schön angelegten Garten eines Einfamilienhauses in Siershahn toben Kinder und Hunde um die Wette. Selbst Welpe Jesper ist mittendrin. Die Mädchen und Jungen im Grundschulalter lernen hier, die Körpersprache von Hunden zu verstehen – das Hauptziel des neuen Vereins „Kind trifft Hund“ in Siershahn.