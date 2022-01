Im kommenden Herbst soll eine neue Verkehrsanalyse des Knotenpunktes im Bereich der Alsberg-Kaserne/Industriegebiet Pfaffenberg an der B 54 in Rennerod durchgeführt werden. Das geht aus einer Antwort des Mainzer Verkehrsministeriums an die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler hervor. Sie hatte diesbezüglich eine Anfrage an das Ministerium gerichtet.