In der neuen Mitte von Wirges, die sich bereits als einladender Stadtmittelpunkt etabliert hat, öffnet am Dienstag nach Ostern, also am 6. April, das Zahnzentrum Westerwald seine Pforten. Hier bietet die aufs Modernste eingerichtete Zahnarztpraxis von Dr. Marko Reiter auf einer Fläche von 540 Quadratmetern nicht nur Zahngesundheit für die ganze Familie, sondern auch eine Atmosphäre der besonderen Art. Die WZ wollte wissen, was genau in der Praxis anders ist.