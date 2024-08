Plus Wied

Klinik in Wied hilft seit 50 Jahren: Klinik für Suchtkranke feiert bei Tag der offenen Tür

i Klinik in Wied hilft seit 50 Jahren Foto: Markus Kratzer

Im September 1974. und somit vor 50 Jahren – begann die Geschichte der Klinik Wied als eine der ersten Suchtfachkliniken in Deutschland. Das Jubiläum soll am Samstag, 31. August, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. An dieser Stelle möchten wir einen Blick in die Historie dieser Einrichtung werfen, die ursprünglich den Namen Kliniken Wied trug.