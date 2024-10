Plus Hillscheid Klimawandel ein weltweites Thema: Solidarität der Wäller mit bedrohten Völkern i Helen Samu Hakena ist Aktivistin für Frieden und Frauenrechte in Bougainville (Papua-Neuguinea). 1992 war sie Mitbegründerin der Leitana Nehan Women's Development Agency, um zur Wiederherstellung des Friedens auf der Insel beizutragen. Das Foto zeigt sie am Strand vor ihrem Haus. Die toten Bäume zeugen davon, dass hier einmal festes Land war. Sie steht auf dem Grundstück des Hauses ihres Bruders, das schon vom Meer verschlungen wurde. Die Bewohner fühlen sich durch den Anstieg des Meeresspiegels und den Klimawandel massiv bedroht. Foto: Hartmut Schwarzbach/Missio Ärmel hochkrempeln, Schaufeln raus und neue Bäume pflanzen: Am Samstag, 12. Oktober, werden ab 11 Uhr im Klima-Zukunftswald Montabaurer-Höhe / Alarmstange Bäume gepflanzt. Die Aktion steht im Zeichen des Weltmissionssonntags am Sonntag, 27. Oktober. Jeder Baumsetzling soll daran erinnern, „dass alle Menschen Teil einer globalen Verantwortung sind“. Lesezeit: 3 Minuten

Der Weltmissionssonntag stellt 2024 die Inselwelt von Melanesien in den Mittelpunkt, vor allem die drei Länder Papua-Neuguinea, die Salomonen und Vanuatu. Mit großer Dringlichkeit wird in diesen Regionen der Klimawandel bekämpft – ein Problem, das gerade die Inseln von Papua-Neuguinea, wie die Cateret-Inseln, in eine existenzielle Krise stürzt. Die Cateret-Inseln ...