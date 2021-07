Klimaschutz: Staudt fährt jetzt Elektroauto

Die Ortsgemeinde Staudt will den Klimaschutz auf lokaler Ebene weiter voranbringen und einen Beitrag zur Ökowende leisten. Dabei setzt das Dorf nun auch auf Elektromobilität und bietet seinen Bürgern als erste Gemeinde im Westerwaldkreis ein sogenanntes E-Carsharing-Modell an. Gemeinsam mit einem Kooperationspartner stellt die Kommune ihren Einwohnern vom heutigen Montag an gegen eine Leihgebühr ein Elektroauto zur Verfügung, das in der Dorfmitte am Kindergarten parkt und für private Fahrten genutzt werden kann. Das Projekt könnte durchaus auch für andere Westerwälder Gemeinden Vorbildcharakter haben. „Elektroautos sind Fahrzeuge der Zukunft. Warum sich einen eigenen neuen Pkw kaufen, wenn es E-Carsharing gibt? Es ist das ideale Zweit- oder Drittwagenangebot im ländlichen Raum“, betont Ortsbürgermeister Sven Normann.