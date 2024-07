Plus VG Hachenburg

Klimaschutz in der Kommune: Verbandsgemeinde Hachenburg fördert private Solarthermiemodule

i Auch private Solarthermieanlagen fördert die Verbandsgemeinde Hachenburg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Die Verbandsgemeinde Hachenburg startet am 1. August ein Förderprogramm für erneuerbare Energien. Im Zuge des kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) erhält die VG etwas mehr als 711.000 Euro vom Land. Davon werden rund 237.000 Euro in Form von Pauschalen an die Bürger weitergegeben. Gefördert werden mit: