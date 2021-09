Langendernbach

Kleinwagen kollidiert mit Lkw: Autofahrer stirbt bei Unfall bei Langendernbach

Zu einem folgenschweren Unfall ist es auf der Landesstraße 1551 zwischen Langendernbach und Westerburg gekommen. Dabei wurde ein Autofahrer so schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.