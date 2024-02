Seit Juli 2022 gibt es in Höhr-Grenzhausen ein „Literarisch-Kulinarisches Quartett“, das sich aber weder in der Haute Cuisine noch im Kreise der Bestseller literarischer Größen bewegt. Doch im Grunde genommen darf dieses Projekt durchaus als „gehoben“ betrachtet werden, denn was das haupt- und ehrenamtliche Team in der Kannenbäckerstadt für die ältere Generation leistet, hat höchste Anerkennung verdient.