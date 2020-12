Selters

Kaum zu glauben: Besseres und frischeres Essen für die Kinder in der Selterser Kita Sonnenschein gibt es sogar zum günstigeren Preis. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Elternbeitrag zum Mittagessen in der Kita von 3 auf 2,50 Euro zu senken. Während den Eltern die günstigeren Mahlzeiten zugutekommen, profitieren die Kinder von der abwechslungsreichen Kost der Mitarbeiterinnen.