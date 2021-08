Am heutigen Freitag, 6. August, beginnt die Kirmes in Montabaur, die allerdings erneut dezentral gefeiert wird. Das Kulturbüro der Stadt hat der Veranstaltung deshalb wieder den Namen „Cormes“ verliehen. Das Programm ist täglich im Radio unter der Frequenz 88,9 MHZ zu hören. Los geht es im Laufe des Tages mit dem Aufstellen des Kirmesbaums an der katholischen Pfarrkirche St. Peter in Ketten durch Kirmesjugend und Bauhof.