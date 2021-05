Kirchweihfest in Molsberg: Statt Volksfest gibt's die Kirmeskist

„Corona“ ist das Zauberwort für Nadine Bressler, Dominik Mies und Andreas Reichwein aus Molsberg, sich für das vom Schloss der Grafen von Walderdorff überragte Dorf und im speziellen für die Kirmes einzusetzen. Immer zu Pfingsten steigt in dem kleinen Westerwalddorf das Kirmesfest, dessen Frühschoppen am Pfingstmontag unter freiem Himmel in der Schlossallee weithin im Westerwald Bekanntheit genießt. Es muss in der gewohnten Form auch, nach 2020, in diesem Jahr ausfallen. Schon im vergangenen Jahr wurde eine Alternative in Form eines kleinen Events durchgeführt, das Anstoß für die drei Aktiven war, in diesem Jahr etwas Größeres zu organisieren. Heraus kam die „Molsberger Kirmeskist“ für die schon an diesem Wochenende eingeladen wird.