Plus Wallmerod Kirchengebäude gehört nun der Ortsgemeinde Wallmerod: Ideen für Nutzung gesucht Von Angela Baumeier i Die katholische Kirche Maria Königin war ein Ort der Begegnung in Wallmerod. Jetzt hat die Ortsgemeinde sie erworben – ebenso wie das Pfarrheim. Noch ist offen, wie das profanierte Gebäude künftig genutzt werden wird. Dazu werden nun Ideen gesammelt, die Frage ist Teil der Dorfmoderation. Foto: Angela Baumeier Nun ist es amtlich: Die Ortsgemeinde Wallmerod ist Besitzerin der ehemaligen katholischen Kirche und des Pfarrheims. Zudem wird die Kita Marienheim zu einem späteren Zeitpunkt in den Besitz der Ortsgemeinde übergehen. „Alle Objekte konnten zu einem äußerst guten und fairen Preis erworben werden“, sagt Ortsbürgermeister Ulf Ludwig. Lesezeit: 3 Minuten

Zwar hätten sich die Verhandlungen über einen langen Zeitraum hingezogen, doch nun seien diese Mühen vergessen, und es sei an der Zeit, in die Zukunft zu schauen: „Was mit der ehemaligen Kirche geschehen soll, wird Thema bei dem nächsten Termin der Dorfmoderation am heutigen Abend sein. Hier kann jeder Ideen ...