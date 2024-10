Plus Görgeshausen

Kirche wird profanisiert: Letzter Gottesdienst in Görgeshausen nach 72 Jahren

Von Hans-Peter Metternich

i Letzter Gottesdienst in Görgeshausen nach 72 Jahren Foto: Hans-Peter Metternich

Am Sonntag, 13. Oktober, ist für die Gemeinde Görgeshausen ein ganz besonderer Tag. In der Kirche St. Josef wird der letzte Gottesdienst gefeiert. Das ist nicht nur für die Katholiken des Dorfes ein einschneidendes Erlebnis, denn viele Bürgerinnen und Bürger sind im Schatten des Gotteshauses aufgewachsen. St. Josef in Görgeshausen fällt sozusagen der „Kirchlichen Immobilienstrategie“ des Bistums Limburg (KIS) zum Opfer.