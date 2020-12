Westerburg

Die Hausarztpraxis Dr. Norbert Kipping aus Westerburg hat mit Dr. Dennis Ferdinand aus Winnen einen Nachfolger gefunden. Kürzlich fand in der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg die Unterzeichnung des Fördervertrages statt. Über diesen wichtigen Schritt zur weiteren Sicherung des Gesundheitswesens in der Stadt Westerburg freuen sich neben den beiden Bürgermeistern Markus Hof (Verbandsgemeinde Westerburg) und Janick Pape (Stadt Westerburg) natürlich auch die Patienten der Praxis in der Willmenroder Straße 16, die Dr. Norbert Kipping vor etwa 30 Jahren von seinem Vorgänger Dr. Julian übernommen hatte.