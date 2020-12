Hattert

Aus den pflegebedürftigen Kindern, Betreuern und Mitarbeitern des Kinderhauses Pumuckl in Hattert ist in vielen Jahren eine Familiengemeinschaft erwachsen. Diese große Familie ist in den zurückliegenden Monaten in eine finanzielle Schräglage geraten: Vor allem wegen eines seit dem Jahr 2016 andauernden Streits mit einer Krankenkasse und wegen der Corona-Pandemie waren Betreuungskosten entstanden, die von der gemeinnützigen GmbH mehr gestemmt werden konnten. Auch wenn die Einrichtung jetzt nach einem Schiedsspruch rückwirkend zum 1. Januar 2020 eine Vergütungserhöhung in Höhe von knapp 3,5 Prozent und ab dem 1. Januar 2021 neu angepasste Pflegesätze erhält, so bleibt die finanzielle Lage dennoch weiter angespannt.