Kindergemälde umrahmen Wäller Fahrradkongress: Preisverleihung, Vorträge und Aktivitäten in Wirges

i Die Jury mit (von links) Eva Molsberger-Lange, Cordula Heins, Ursula Thies und Christoph Lambrecht tat sich sehr schwer, aus den vielen schönen Bildern die Sieger herauszufiltern. Alle Kunstwerke werden am Samstag in Wirges gezeigt. Foto: Molsberger-Lange

Beim dritten Wäller Fahrradkongress am Samstag, 21. September, gibt es einige Premieren. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung im Bürgerhaus in Wirges statt, wo erstmalig ab 13 Uhr ein Außenprogramm auf Familien wartet. Und um die anzusprechen, veranstaltete das neue Orga-Team einen Malwettbewerb. 201 Bilder zum Thema „Mein Fahrrad und ich“ wurden eingereicht – so schön, dass der Jury die Nominierung der Gewinner, die beim Kongress gekürt werden, schwerfiel.