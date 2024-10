Kinder ans Lesen und Singen bringen: Vor 20 Jahren legten die rührigen Väter los

Am Freitag und Samstag präsentierte die Gruppe „TersenVäle“ in der Sport- und Kulturhalle Holler an zwei Abenden unter dem Motto „Für Euch nur das Beste“ ein unterhaltsames Programm. Dabei haben einmal mehr (von links) Gottfried Meyer, Harald Gordetzki, Karl Wiedemann, Dietmar Eisenhuth, Thomas Hutzschenreuter, Volker Illenseer und Felix Wilhelmi bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. Foto: Hans-Peter Metternich